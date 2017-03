’Wozzeck’ is een wonder

Ruth Walz/De Nationale Opera Christopher Maltman (Wozzeck), Eva-Maria Westbroek (Marie) en Frank van Aken (Tambourmajor) in ’Wozzeck.

Dit is een opera zonder ook maar een grammetje vet en dat is bijzonder vindt Christopher Maltman. ,,Neem nou ’Il trovatore’ van Verdi’. Die opera heeft een raar verhaal en moet het daarom hebben van de muziek. In ’Wozzeck’ schreef Alban Berg daarentegen geen woord en geen noot te veel. Verhaal, tekst en muziek vallen volkomen samen. Een wonder.’’

Door Hans Visser - 15-3-2017, 19:32 (Update 15-3-2017, 19:32)

Dit ’wonder’ van Berg toont een eenvoudige man die zowel door de maatschappij als door zijn vrouw wordt vernederd, totdat hij breekt en er ’ongelukken’ gebeuren. ’Wozzeck’ is vanaf zaterdag te zien in een nieuwe productie van De Nationale Opera.

Maltman zingt de titelrol. De Britse bariton zong hier eerder de titelrol in ’Don Giovanni’. ,,Die heb ik al tien jaar op mijn repertoire. Voor een operahuis geeft dat zekerheid. Wozzeck zing ik nu voor het eerst en dat voelt als een volgende stap in mijn carrière.’’

,,Ik ben blij dat ik die stap in Amsterdam kan zetten, want iedereen is hier echt alleen met deze voorstelling bezig. Je voelt de concentratie. De opera duurt anderhalf uur, zonder pauze, maar toch hebben we van de zes weken repetitietijd elke minuut nodig. Bij elk detail komt het erop aan. Neem alleen het aanvoelen van de momenten waarop je zingt, waarop dat sprekend zingen wordt en waar je te maken hebt met een pure dialoog.’’

Talent

,,Geweldig ook dat ik hier kan werken met zulke mooie Nederlandse zangers. Eva-Maria Westbroek kende ik nog niet. Ze speelt Marie, mijn vrouw. Wat een talent, vocaal en dramatisch. Fijne collega, net als Marcel Beekman en Frank van Aken, haar man.’’

Als Don Giovanni speelde Maltman een handige adellijke vrouwenverleider; als Wozzeck is hij een eenvoudige soldaat die na de vernederingen in het leger merkt dat zijn vrouw Marie hem bedriegt met de tamboer-majoor. ,,Toch zijn beiden op hun manier heel puur. Als je door hun ogen de wereld wilt zien, ga je ze begrijpen en van ze houden.’’

Zachtaardig

,,Wozzeck is een zachtaardige man, maar wordt door iedereen vreselijk behandeld. Als Marie dat niet wil zien en hij ook de band met zijn kind kwijt is, kan hij in zijn wanhoop alleen nog Marie en uiteindelijk ook zichzelf iets aandoen. Ik voel dan echt met hem mee. Een ontroerend karakter.’’

,,Natuurlijk, als je een rol instudeert, creëer je eerst zelf een beeld van zo’n karakter. Gelukkig bleek regisseur Warlikowski graag in mijn ideeën mee te gaan. Daarom denk ik dat we een sterke, logische visie op deze man hebben gevonden. Uiteindelijk moet ik hem geloofwaardig kunnen spelen.’’

Alban Berg schreef zijn opera naar een toneelstuk van Georg Büchner. Leek hij daarin iets van zichzelf te herkennen? Hij had net de Eerste Wereldoorlog overleefd en hij had ook een kind, dat met de moeder uit zijn leven verdween. Toch lijkt het verhaal ook symbool te staan voor de samenleving. Daar ziet Maltman groepen die zich net als Wozzeck genegeerd voelen, in dit geval door bijvoorbeeld de politiek.

,,Dat kan bij verkiezingen tot rare uitslagen leiden, zoals bij het Engelse referendum over Europa. In een tijd waarin landen steeds meer naar elkaar toe groeien denken veel Engelsen dat alles goed komt met een Britse identiteit. Maar wat is die identiteit? Wat is Brits? Als je muren tussen mensen bouwt, ben je op de verkeerde weg.’’

,,Wat Wozzeck overkomt maken ook de Amerikaanse kiezers van Trump mee. Uiteindelijk worden ze misbruikt door machtige mannen als de Hauptman, de dokter en de tamboer-majoor, die hun eigen belangen nastreven. Dat kan alleen maar leiden tot frustratie.’’

Voor Maltman is ’Wozzeck’ dan ook een relevante opera. Al was het alleen maar omdat het hier gaat om de vraag hoe je omgaat met mensen als Wozzeck die hulp nodig hebben, maar die juist zo snel over het hoofd worden gezien.’’

Geniaal

Berg was een beetje argwanend toen zijn opera bij de première in 1925 een succes bleek te zijn. De muziek was toch zo modern?

,,Dat is het geniale van dit werk. De muziek is in wezen a-tonaal, maar ligt toch goed in het gehoor. Ook daarin zie je hoe alles hier ten dienste staat van het verhaal. ’Wozzeck’ is om uit te voeren een lastige opera, maar hoe dieper je in de materie duikt, hoe meer ik er van ga houden.’’

Hans Visser

Opera

’Wozzeck’. Van: Alban Berg. Door: De Nationale Opera. Te zien: Amsterdam, Opera en Ballet. 18, 21, 23, 26 maart, 4, 6, 9 april. www.operaballet.nl