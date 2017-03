’Prints in Paris 1900’: De elite en de straat

Foto Van Gogh Museum/Marice Tromp ’De straat’ (La rue), affiche voor de drukker Charles Verneau, Théophile Alexandre Steinlen, 1896

Het affiche is zo groot dat geen mens er aan voorbij zal gaan. Dat moet ook niet, want het is reclame voor de drukkerij van Charles Verneau die het affiche ook drukte. Vakwerk, inderdaad. Alleen al omdat het is opgebouwd uit zes stukken naadloos aansluitend papier.

Door Hans Visser - 9-3-2017, 6:49 (Update 9-3-2017, 6:49)

Dit ’fresco voor de massa’ toont een straatbeeld waarin een wasvrouw met haar mand aan de arm iets lijkt te zeggen tegen een kindermeisje, terwijl achter hen een vermoeide arbeider passeert. Rechts is een deftige heer...