Humor, fijn acteerwerk en bijzondere emoties

Foto’s Hopper Stone De dames in ’Hidden figures’ staan hun mannetje.

’Coloured computers’ werden ze begin jaren 60 nog genoemd. Vrij vertaald: rekenmeesters met een kleurtje.

Door Marco Weijers - 8-3-2017, 14:19 (Update 8-3-2017, 14:19)

Al ging in dit geval vooral om gekleurde juffen, die bij de NASA ingewikkelde berekeningen controleerden voor het Amerikaanse raketprogramma. Enkele van deze briljante geesten maken zich in het op feiten gebaseerde ’Hidden figures’ onmisbaar in de ruimterace met Rusland.

Zo weten Dorothy Vaughan, Katherine G. Johnson en Mary Jackson niet alleen waardering af te dwingen, maar ook gelijke behandeling.

Schijnwerper

De Amerikaanse schrijfster Margot Lee Shetterly richtte als...