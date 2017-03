Machtig, maar ook kwetsbaar

Foto PR Tom Hiddleston en Brie Larson in ’Kong: Skull Island’.

Kong is nog altijd king. Ruim tachtig jaar na zijn schermdebuut en een hele reeks remakes en vervolgfilms later, keert de legendarische monsteraap terug in de bioscoop. Met zo’n dertig strekkende meter is hij daarbij in ’Kong: Skull Island’ groter dan ooit.

Door Marco Weijers - 8-3-2017, 14:11 (Update 8-3-2017, 14:12)

’Kong: Skull Island’ is pas de tweede speelfilm van de in Detroit geboren regisseur Jordan Vogt-Roberts. In 2013 maakte hij indruk op Sundance – hét Amerikaanse festival voor onafhankelijke films – met zijn komedie ’The kings of summer’. Die kleinschalige...