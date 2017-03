’Ivanov’ is totaalbeleving zoals Tsjechov het voor ogen had

Foto Sanne Peper Scène uit ’Ivanov’. Bekijk Fotoserie

Eerst was hij een held. Alles lukte: goede opleiding en achtergrond, fijn werk, mooie vrouw, het leven een feest. Tot hij ineens verstijfde, alles zijn glans verloor en hij te moe was om nog een stap te zetten. Ivanov is in de versie van Nina Spijkers een klassiek geval van depressie, een totale burn-out.

Door Margriet Prinssen - 3-3-2017, 13:06 (Update 3-3-2017, 13:06)

Slim toneelbeeld

De jonge, getalenteerde Spijkers maakte bij Toneelschuur Producties al eerder opzienbarende voorstellingen (’Don Carlos’, ’Phaedra’s love’) en ook deze ’Ivanov’ is weer een feest om naar te...