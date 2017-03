’Ik moest hem nu laten gaan’

Foto PR Stephen Merchant Hugh Jackman (rechts) in ’Logan’.

Bijna twintig jaar lang trainde Hugh Jackman zich het apelazarus om een geloofwaardige Wolverine neer te zetten. Met ’Logan’, zijn laatste X-Men avontuur, geeft hij hem op de valreep een portie menselijkheid mee. „Hij is nu compleet.”

Door Tisha Eetgerink - 1-3-2017, 17:17 (Update 1-3-2017, 17:17)

Tegen een tiende film in Marvels X-Men-reeks had Hugh Jackman zonder pardon nee gezegd. Slechts onder één voorwaarde was de 48-jarige Australische acteur bereid nog een keer de messcherpe Wolverine-klauwen aan te trekken: „Het moest een film zijn over de man, niet over de superheld....