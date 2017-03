Opzichtige bedenksels

Foto PR De premier zit in het nauw.

Als politicus zijn lastige dilemma’s dagelijkse kost, maar Belgisch premier Michel Devreese krijgt het wel heel zwaar voor de kiezen.

Door Fabian Melchers - 1-3-2017, 16:49 (Update 1-3-2017, 16:49)

Als hij de Amerikaanse president niet vermoordt, gaan zijn ontvoerde vrouw en kinderen eraan.

Stiekem hulp inschakelen lijkt uitgesloten in ’De premier’. Michel wordt in een stevige houdgreep gehouden door een geraffineerde misdaadorganisatie. Soms wel een beetje overdreven, maar ook intens dankzij de lekker psychopathische rol van Stijn van Opstal, die als Michels vervangende chauffeur met een nare grijns de touwtjes stevig in...