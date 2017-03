Wolverine in tiende X-men film dodelijker dan ooit tevoren

Het team van X-Men is uit elkaar gevallen. In 2029 zijn er bijna geen mutanten meer over.

Door Tisha Eetgerink - 1-3-2017, 16:39 (Update 1-3-2017, 16:39)

Logan, ook wel bekend als de vervaarlijke Wolverine, verdient zijn kostje bij elkaar als privéchauffeur in een stoffig stadje bij de Mexicaanse grens. Als hij tenminste niet stomdronken op de achterbank in slaap valt of een dementerende Professor X de noodzakelijke pillen door de strot moet duwen.

In zijn laatste optreden als Wolverine maakt Hugh Jackman de superheld echter dan ooit. Op de valreep blijkt er...