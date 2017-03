Effectief scoren met veel clichés in romantische komedie

’Mannenharten’, ’Hartenstraat’, ’Pak van mijn hart’, ’Hartenstrijd’... Een beetje romantische komedie heeft tegenwoordig het woord ’hart’ in de titel.

Door Eric le Duc - 1-3-2017, 13:34 (Update 1-3-2017, 13:41)

Geen wonder dat de nieuwe telg binnen het genre ’Tuintje in mijn hart’ heet. Ga mee naar exotisch Suriname waar moeder Gladys (Beppie Melissen) haar blanke zoon Axel (Leo Alkemade) en zwarte zoon Virgil (Edwin Jonker) uitnodigt voor het kerstfeest. Al gauw vliegen de halfbroers elkaar in de haren over een stukje familiegrond waar goud in de bodem zou zitten. Intussen worstelen echtgenotes,...