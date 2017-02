’Passend au revoir voor hem en Wolverine’

Foto EPA Professor X (Patrick Stewart, links) raakt zijn verstand kwijt in ’Logan’.

In ’Logan’ kruipt Brits acteur Patrick Stewart (76) voor de laatste keer in de huid van Professor X. „Het is een passend eind voor hem en Wolverine.’’

Door Tisha Eetgerink - 28-2-2017, 14:01 (Update 28-2-2017, 14:05)

Op een drafje waarvan Professor X alleen kan dromen, komt Sir Patrick Stewart aangezet. „Na mijn middagdutje kan ik weer rock-’n-rollen.”

De 76-jarige Britse acteur, bekend van zijn rol als kapitein Jean-Luc Picard in ’Star Trek – The next generation’, is in gezelschap van zijn 38-jarige echtgenote op het filmfestival van Berlijn voor de wereldpremière van...