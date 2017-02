24 Wochen

(September Film) 95 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 28-2-2017, 13:56 (Update 28-2-2017, 13:56)

Bij menigeen zal de vraag door het hoofd hebben gespookt: Wat nou als ik weet dat ik een kind krijg met het syndroom van Down? Het Duitse stel Astrid en Lucas krijgt die mededeling. Boosheid, paniek, verdriet, angst, berusting en twijfel gooien alles overhoop. Hun negenjarige dochter voelt zich buitengesloten, hun relatie staat onder druk. ’Wat gaan we nu doen?’ ’Kunnen we het aan?’ Dan blijkt het kind ook een ernstige hartafwijking te hebben en wordt het dilemma...