Colony, seizoen 1

(Universal) 10 x 40 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 28-2-2017, 13:54 (Update 28-2-2017, 13:55)

Drones suizen rond in deze sciencefictionthriller, waar de aarde er weer niet zo best aan toe is. Dat is het gevolg van De Aankomst, De Bezetting en De Fabriek. Los Angeles is gekliefd door een enorme muur, de scheiding tussen een enigszins normaal bestaan en een terugval naar de Middeleeuwen. Dat alles wordt verteld via Will (Jos Holloway, ’Lost’) en zijn vrouw Katie (Sarah Wayne Callies. ’The walking dead’), van wie hun zoon aan de verkeerde kant...