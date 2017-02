De vergeten parels van Selderbeek

Foto Stedelijk Museum Alkmaar Harrie Kuijten: 'Thorbeckeplein Amsterdam'.

Er gaat een mooi verhaal door de familie: als Wim Selderbeek een compliment kreeg over zijn tafelzilver, dan duurde het niet lang of hij had het verkocht. Handel was opa’s hobby. Handelen deed hij ook met kunst en daarmee ontstond een prachtige Nederlandse collectie met werk van onder anderen Sluijters, Gestel en Kelder.

Door Hans Visser - 17-2-2017, 20:36 (Update 17-2-2017, 20:36)

Een indruk daarvan biedt het Stedelijk Museum Alkmaar vanaf vandaag. Veel daaruit is dan voor het eerst in het openbaar te zien, omdat veel kunst na zijn dood in...