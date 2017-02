De prijs van lang en gelukkig

Foto ANP Kippa Elise Schaap en Paul Groot bij een repetitie voor ’Into the Woods’.

Het is een sprookje, het is een levensles én een spiegel. Herkenning en betovering tegelijk. In combinatie met de muziek maakt het de musical ’Into the woods’ tot een klassieker. Nu komt de voorstelling naar de theaters in een nieuwe Nederlandse versie. En - zonder te overdrijven - met een topcast.

Het repetitielokaal is op een grauw, grijs Amsterdams industrieterrein. Een plek waar je graag vlucht naar een kleurige sprookjeswereld. Binnen kan dat: daar wijst regisseur Gijs de Lange op het decor...