Bezet Mokum

Kijk naar dat ene kiekje: stiekem voor het raam gemaakt door een amateurfotograaf. Je ziet hoe een groep Joden in de Amsterdamse Lekstraat bij een razzia bij elkaar is gedreven. Klaar om te worden afgevoerd. Op de voorgrond twee theekopjes op de vensterbank. Eigenlijk de tragedie van Amsterdam in één beeld gevangen: hoe de stad een groot deel van haar inwoners verloor én de onmacht van de achterblijvers.

De beschreven foto is er maar één van de 160 stuks die te zien...