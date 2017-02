Vriendschap met spookje

Foto PR Tom (Milo Parker) met zijn spookmaatje Hugo.

Vriendschap is belangrijk, zeker met een gemene zus en weinig begripvolle ouders.

Door Fabian Melchers - 15-2-2017, 14:30 (Update 15-2-2017, 14:30)

Dus is het slijmerige spookje dat zich opeens aan Tom (Milo Parker) opdringt helemaal nog niet zo erg. Toch kan het ventje ook de hulp van een professional goed gebruiken. Want niet álle geesten in ’Spokenjagers’ zijn zo aardig.

Hugo, het vriendelijke spookje, vreest voor de Oude IJsgeest die hem uit zijn huis heeft gejaagd. Maar niemand wil geloven dat er groot gevaar dreigt, ook al begint de hele stad middenin...