’T2 Trainspotting scoort op meeste punten als vanouds

Foto PR Ewen Bremner in ’Trainspotting 2’.

Vier jonge Schotse dwarsliggers staken in 1996 hun middelvinger op tegen de gevestigde orde en scoorden daarmee de culthit ’Trainspotting’, naar het gelijknamige boek van Irvine Welsh.

Door Marco Weijers - 15-2-2017, 14:11 (Update 15-2-2017, 14:11)

Maar of diezelfde personages – en de acteurs die hen spelen - twintig jaar later nog nét zo cool zijn?

’T2 Trainspotting’ mag zich dan grotendeels in Edinburgh afspelen, dit vervolg begint in ons eigen Amsterdam. Ewan McGregor heeft er als Mark Renton een nieuw leven opgebouwd, nadat ie ’m in de eerste film gesmeerd was...