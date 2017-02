Pieters doet Adèle niet na, ze ís haar

Foto Roy Beusker Frederique Sluyterman van Loo, Hanneke Drenth en Ellen Pieters als Conny Stuart, Jasperina de Jong en Adèle Bloemendaal. Foto: Roy Beusker

Je moet maar durven: zo kort na het overlijden van Adèle Bloemendaal een musical brengen met de diva in de hoofdrol, lijkt een waagstuk. Maar als Ellen Pieters het doet, komt het goed. Méér dan goed, zelfs.

Door Jan Vriendj.vriend@hollandmediacombinatie.nl - 14-2-2017, 15:57 (Update 14-2-2017, 15:57)

Het is toeval dat de voorstelling ’Adèle, Conny, Jasperina - De Grote Drie’ zo kort na het afscheid van Adèle in de theaters te zien is. De musical stond al ruim een jaar in de steigers en de première van deze week was allang gepland....