Aida is sopraan van deze tijd

Foto Simon Fowler Aida Garifullina: ,,Het is zo’n verrijking om naast opera andere dingen te doen.”

De Russische sopraan Aida Garifullina is de rijzende ster binnen de operawereld. Ze won in 2013 de Operalia Competition, werd daarna omarmd door legendarische zanger en dirigent Placido Domingo en speelde onlangs een hoofdrol in de Weense Staatsopera. Nu is er haar debuutalbum ’Aida’.

Door Louis Gauthier - 14-2-2017, 14:02 (Update 14-2-2017, 14:02)

In de operawereld ben je pas echt iemand als je in een glansrol hebt geschitterd in de Staatsopera van Wenen. Nog steeds is het eeuwenoude complex een van de mooiste en statigste plekken om de opera in al...