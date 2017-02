Decor kan stuk niet redden

Foto Kurt van der Elst Sallie Harmsen en Joris Smit in ’Jeanne d’Arc’.

Het openingsbeeld is overdonderend: een immense ruwhouten wand met hoog daarop een Mariabeeld, op de grond een in woeste vlammen brandende eik en over dat alles heen geprojecteerd een vurig verlichte hemel. De beeldtaal van decorontwerper Bernhard Hammer, met later ook nog projecties van oorlogsscènes en marcherende legers, is weer groots en meeslepend.

Door Sonja de Jong - 12-2-2017, 19:42 (Update 12-2-2017, 19:42)

Maar helaas gaat achter dit fraaie beeld dit keer slechts een overjarig melodrama schuil. Een bigot begijntje, dat in opdracht van de Maagd Maria haar land wil gaan...