Dit verdient alleen maar een hele diepe buiging

Foto Hans Gerritsen Edo Wijnen in ’Citizen nowhere’ van David Dawson. Bekijk Fotoserie

Afgelopen weekend kwam de ’top’ van de internationale balletwereld bijeen in Amsterdam voor een conferentie over erfgoed, diversiteit en identiteit in de dans.

Door Nanska van de Laar - 12-2-2017, 19:40 (Update 12-2-2017, 19:40)

Dat deze bijeenkomst plaatshad in Amsterdam is niet verwonderlijk, want hier huist het gezelschap dat zich tot de beste ter wereld kan rekenen. Met ’Made in Amsterdam’ bewijst Het Nationale Ballet dat nog eens ontegenzeggelijk.

Een keuze maken tussen ’Made in Amsterdam’ 1 of 2? Niet doen, ga ze gewoon allebei zien. Al is het alleen maar om te zien...