Dawson klaar om te falen

Foto Altin Kaftira David Dawson en Edo Wijnen tijdens een repetitie van ’Citizen nowhere’. Bekijk Fotoserie

De studio hult zich in een grote stilte, alleen de ademhaling van Edo Wijnen is hoorbaar. Zojuist danste hij de ruim twintig minuten durende solo ’Citizen nowhere’, speciaal voor hem gecreëerd door David Dawson. De choreograaf knielt bij de danser neer en meteen is duidelijk dat de twee een bijzondere band hebben.

Door Nanska van de Laar - 8-2-2017, 14:05 (Update 8-2-2017, 14:05)

Dawson werd bevangen door het talent van Edo Wijnen toen hij in 2011 voor Het Nationale Ballet ’timelapse/(Mnemosyne)’ maakte. „Ik had hem al eerder gezien bij het Ballet van Vlaanderen...