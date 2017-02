Menselijke miniatuurtjes

Je zou het poëtisch toeval kunnen noemen.

Door Marco Weijers - 8-2-2017, 13:46 (Update 8-2-2017, 13:46)

Buschauffeur Paterson (Adam Driver, what’s in a name?) stuurt elke dag Lijn 23 door de straten van het stadje Paterson in de Amerikaanse staat New Jersey. Daarnaast schrijft hij gedichten in een schriftje en houdt hij met overgave van zijn vrouw Laura, die thuis haar creatieve lusten botviert, uitsluitend in zwart-wit.

Terwijl veruit de meeste vertellingen spanning en conflict nodig hebben als drijvende kracht, ontbreken die elementen in ’Paterson’ van Jim Jarmusch. De film verwijst expliciet...