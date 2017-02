Verhaal boeit niet lang

Foto PR Liam Neeson in ’Silence’.

Heeft hun katholieke leermeester Cristóvão Ferreira (Liam Neeson) het ware geloof verworpen tijdens zijn verblijf in het 17e eeuwse Japan?

Door Marco Weijers - 8-2-2017, 13:42 (Update 8-2-2017, 13:42)

De jonge jezuïeten Rodrigues (Andrew Garfield) en Garupe (Adam Driver) willen dat gerucht in ’Silence’ niet zomaar geloven. In het diepste geheim reizen de twee geestelijken daarom af naar dat verre land, waar hun religie van hogerhand verboden is en christenen streng worden gestraft. Wat de priesters ook zelf aan den lijve zullen ondervinden.

Met de verfilming van het gelijknamige boek van de Japanse...