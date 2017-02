Adios Amigos

(DFW) 86 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 7-2-2017, 15:02 (Update 7-2-2017, 15:02)

Als een regisseur zich waagt aan een remake, moet die toch het gevoel hebben dat het beter kan. Albert Jan van Rees (’Toren C’) had dat kennelijk en legde de lat hoog met de Belgische film ’Hasta la Vista’ (2011) als origineel. Het blijft een mooi verhaal: drie jonge mannen gaan op vakantie. Met een begeleidster, want de een is blind, de ander volledig verlamd en de derde zit terminaal in een rolstoel. Het doel: hun maagdelijkheid verliezen. ’Hasta...