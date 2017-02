’We scheppen verhalen met verbeelding’

Foto PR Een boommonster jaagt de 12-jarige Conor angst aan, maar blijkt ook een steun te zijn in barre tijden.

Mensen in het nauw, met aan de horizon de dood die op hen loert. Regisseur Juan Antonio Bayona filmt er graag over, ook in zijn nieuwe drama ’A monster calls’, die sinds een paar dagen in de bioscoop te zien is.

Door Eric le Duc - 7-2-2017, 14:58 (Update 7-2-2017, 14:58)

De Catalaanse cineast J.A. Bayona maakte eerder indruk met de thriller ’The orphanage’ en het tsunamidrama ’The impossible’. Ook zijn nieuwe film draait om een pijnlijk verlies en het hartverscheurende verdriet dat daarmee gepaard gaat.

„Mijn vaste scenarioschrijver Sergio Sánchez attendeerde mij...