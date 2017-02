Simone Kleinsma als Annie M.G. Schmidt

Foto’s: Roy Beusker en Kippa Simone Kleinsma op het podium. Op de voorgrond: Annie M.G. Schmidt in 1975.

Simone Kleinsma krijgt de hoofdrol in een musical over het leven van Annie M.G. Schmidt. De voorstelling heeft de titel ’Was getekend, Annie M.G.’ en gaat eind september in première. Er volgt een tournee langs theaters in het land.

Door Jan Vriendj.vriend@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 14:57 (Update 7-2-2017, 14:57)

Stage Entertainment, het productiebedrijf dat is opgericht door Joop van den Ende, liet meerdere schrijvers een scenario uitwerken. Uiteindelijk viel de keuze op de tekst van Dick van den Heuvel, die eerder ook de bejubelde musical over Ramses Shaffy schreef. Het wordt een...