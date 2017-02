Eerbetoon aan vermoorde fotojournalist Oerlemans

Twee vrouwen rouwen boven de doodskisten van familieleden omgekomen bij een bombardement in Libanon, 2006.

HILVERSUM - ’Je moet soms een straat over en dan ga je’. Het zijn de woorden van de vier maanden geleden vermoorde fotojournalist Jeroen Oerlemans. Profetische woorden achteraf, die ook precies aangeven hoe Oerlemans zijn werk zag. Gisteren werd in Museum Hilversum een expositie geopend als eerbetoon aan zijn leven en werk.

Door Joyce Huibers - 3-2-2017, 16:08 (Update 3-2-2017, 16:08)

’Contact maken was zijn kracht’

Een zwarte lijn op de vloer begeleidt de bezoeker van de ingang naar de nieuwe expositieruimte in het museum waar 32 foto’s van Oerlemans hangen, allen zwart omlijst. Geen chronologische indeling van de landen of conflicten die hij bezocht, maar een selectie die volgens zijn weduwe Boes Hogewind en vriend en correspondent Joeri Boom het best het verhaal van Jeroen vertelt.

Tussen de foto’s hangen korte persoonlijke terugblikken van Hogewind, Boom en Simone Berghuys, fotoredacteur van de Groene Amsterdammer die als enige professional al Oerlemans foto’s mocht zien. Volgens haar was het dicht op zijn onderwerp zitten, het contact maken, Oerlemans kracht. ’Zijn camera stond niet tussen hem en de mensen. De mensen in zijn foto’s vertellen je hoe smerig de oorlog is. Zoals de vrouwen bij de doodskisten in Libanon - die foto was belangrijk voor Jeroen, omdat hij toont wat Jeroen op die plek voelde, en wilde vertellen. Mensen hebben als vanzelf een hoofdrol in zijn beelden. Dat klopte ook met hoe hij was: een echt mensen-mens’.

Bommen

Berghuys’ woorden worden door vrijwel alle foto’s ondersteund. Het Libische jongetje met kalasjnikov, een man in een stemhokje tijdens de eerste vrije verkiezingen in Afghanistan of de indrukwekkende foto van een man met brandblusser tussen de smeulende puinhopen van een Israëlische bomaanslag in Libanon in 2006.

Oerlemans was er die keer niet voor een conflict, maar voor een ontspannen vakantie met ’zijn meisje’. Hogewind in de expositie: ’Hij ging meteen aan het werk. We hoorden de bommen exploderen. Ik zag alleen maar puin en chaos en vluchtende mensen, maar hij distilleerde uit die rotzooi prachtige beelden die het verhaal vertelden’.

Ook bij de foto’s die Oerlemans afgelopen zomer maakte in de Libische stad Sirte, zit hij de strijders zo dicht op de huid, dat je als kijker de kogels bijna om je oren voelt vliegen. Een paar maanden later wordt hij door een sluipschutter in dezelfde stad vermoord, als hij rennend een weg oversteekt.

Battle for Sirte, foto Jeroen Oerlemans

’Jeroen Oerlemans 1970-2016’ ligt in het verlengde van de expositie Zilveren Camera die morgen in hetzelfde museum in Hilversum wordt geopend. Het is voor zover Marcel Molle weet de eerste keer dat de Zilveren Camera een fotograaf zo specifiek in het zonnetje zet.

De voorzitter van de belangrijkste prijs voor nieuwsfotografie in Nederland schrok zich afgelopen oktober rot tijdens het tienuurjournaal. ,,Wat tot dan toe alleen maar buitenlandse fotografen was overkomen, kwam nu ineens wel heel dichtbij.”

Geïnspireerd

Samen met journalistenvakbond NVJ en Museum Hilversum, maakte Molle zich sterk voor deze expositie. ,,Het moest er komen vond ik. Nederland kent een magere traditie als het gaat om fotografen die zo dicht op het gevaar zitten zoals hij deed. Zonder roekeloos te worden overigens. Jeroen vond dat deze verhalen verteld moesten worden. En als er ook maar één jonge fotograaf geïnspireerd raakt door zijn werk en ervoor blijft zorgen dat deze verhalen verteld worden, dan zou Jeroen tevreden zijn, denk ik.”

Oerlemans won drie keer de eerste prijs in de categorie Buitenlands Nieuws van de Zilveren Camera en kreeg een eervolle vermelding bij de World Press Photo in 2007. Ook voor dit jaar werden postuum foto’s van hem ingestuurd. Zijn weduwe hoopt dat veel mensen de expositie komen bekijken. ,,Dat verdient hij en dat verdient zijn werk”, liet ze deze week al weten in het programma van Eva Jinek. ’Hij wist wat hij deed en waarom hij het deed. Maar hij was nog lang niet klaar. Het werk dat hij nalaat is prachtig, maar er had nog veel meer bij gemoeten’.

www.haarlemsdagblad.nl_vrij_na_gijzeling_Syri%C3%8E.JPG" alt="aaf_vrij_na_gijzeling_SyriÎ.JPG" />

Expositie

’Jeroen Oerlemans 1970-2016’ is te zien tot 12 maart in Museum Hilversum, Kerkbrink 6, Hilversum, www.museumhilversum.nl.