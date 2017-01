Nieuwe theatershow Karin Bloemen: met publiek door het leven stappen

Zoek het niet te ver, vindt Karin Bloemen. Haar eigen leven biedt inspiratie genoeg. Daarom zijn haar ambities en keuzes de leidraad van haar nieuwe theatershow ’Volle Bloei’. „Mijn publiek maakt dezelfde fases door. De herkenning verbindt ons.”

Door Jan Vriend j.vriend@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 16:58 (Update 31-1-2017, 17:21)

Zit ze al 35 jaar in het vak, maar beseft ze nu pas waarom ze als tiener voor de kleinkunst heeft gekozen. Het lichte genre, zoals dat heet. Terwijl ze als scholier in Schagen ook zangles kreeg in het klassieke repertoire. „Na het VWO...