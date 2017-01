Miss Peregrine’s peculiar children

(20th Century Fox) 127 minuten

Door Hanneke van den Berg - 31-1-2017, 12:45 (Update 31-1-2017, 12:45)

Zet Tim Burton (’Alice in wonderland’, ’Sjakie en de chocoladefabriek’) aan het werk met een boek vol magische gebeurtenissen en je krijgt een bijzondere film. Soms slaat hij iets te ver door, zoals in ’Alice in wonderland’, maar vaak weet hij ook prachtig, bijna ingetogen, vorm te geven aan een verhaal. Dat lukt hem in ’Miss Peregrine’s peculiar children’ uitstekend.

Deze miss Peregrine leidt een weeshuis vol bijzondere kinderen. Toen er in 1943 een Duitse bom op het...