Sfeervol, niet spannend

Foto Warner Bros. Zoe Saldana en Ben Affleck in ’Live by night’.

Joe Coughlin leeft volgens zijn eigen regels in ’Live by night’, de verfilming van Dennis LeHane’s gelijknamige misdaaddrama.

Door Marco Weijers - 25-1-2017, 13:37 (Update 25-1-2017, 13:37)

Of hij die morele grenzen ook daadwerkelijk zal kunnen handhaven, is de vraag.

Tweevoudig Oscar-winnaar Affleck (’Gone baby gone’, ’Argo’) dompelt ons in zijn vierde film als regisseur onder in de tijd van de Amerikaanse drooglegging. Hij geeft daarbij zelf ook gestalte aan Joe Coughlin, die na het overleven van de Grote Oorlog kiest voor een bestaan als beroepscrimineel in Boston. Dat hij daarbij zijn...