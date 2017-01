Equals

(Eone) 98 minuten

Door Hanneke van den Berg - 24-1-2017, 10:44 (Update 24-1-2017, 10:44)

In ’Equals’ wordt een maatschappij beschreven waarin emoties zijn uitgebannen. Mensen lopen als robots langs elkaar heen, al blijkt nog niet iedereen immuun voor gevoelens. Als ze toch opduiken, zijn ze met medicijnen te onderdrukken. Totdat het stadium bereikt wordt waarop dat niet meer lukt. Van een hoog gebouw springen is dan een oplossing, zo vindt men. Als Nia (Kristen Stewart) en Silas (Nicholas Hoult) toch verliefd worden, is vluchten de enige optie.

Het verhaal op zich is mooi verzonnen,...