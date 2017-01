’Die Entführung’ spannend spel der verleiding

Foto DNO/Michel Schnater Konstanze (Lenneke Ruiten) en Bassa Selim (Steven van Watermeulen) Bekijk Fotoserie

De tijd waarin operazangers vooral zingen is voorbij. Gelijk acteurs dienen ze zichtbaar te maken wat ze met de muziek willen vertellen. ’Die Entführung aus dem Serail’, zoals die nu wordt gebracht door De Nationale Opera, laat dat prachtig zien. Winst voor de opera.

Door Hans Visser - 15-1-2017, 22:42 (Update 15-1-2017, 22:52)

Minstens zo interessant is dat regisseur Johan Simons van Mozarts niemendalletje een voorstelling maakt die doet napraten.

Eigenlijk gebeurt er weinig in dit verhaal waarop Mozart in 1782 in wezen een musical avant la lettre baseerde. Een zekere Bassa...