Heftig adoptiedrama

Foto PR Sunny Pawar in ’Lion’.

Sommige treinen kun je maar beter missen.

Door Marco Weijers - 11-1-2017, 14:27 (Update 11-1-2017, 14:27)

Dat geluk heeft Saroo (Sunny Pawar) niet in ’Lion’. Wachtend op zijn broer die nachtwerk doet, vindt de Indiase kleuter onderdak in een verlaten coupé op het station. En wordt wakker in een voortrazend rijtuig dat hem met iedere minuut verder van huis brengt.

We hebben het 5-jarige jongetje dan al leren kennen. Net als zijn hechte familiebanden. Des te schrijnender dat hij pas zestienhonderd kilometer verder uit de trein weet te klimmen in de miljoenenstad...