Een meeslepende en integere ode aan Boston

Foto’s PR Michelle Monaghan troost Mark Wahlberg in ’Patriots day’.

Bijna had Mark Wahlberg nee gezegd tegen de hoofdrol in ’Patriots day’, een film over de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston in 2013.

Door Eric le Duc - 11-1-2017, 14:22 (Update 11-1-2017, 14:22)

Als geboren en getogen Bostonaar vond de acteur het onderwerp nog te gevoelig en het tijdstip te vroeg. Toen hij het script las, ging de acteur alsnog overstag: als íemand recht kon doen aan het verfilmen van deze tragedie, dan was hij het.

Met regisseursmaatje Peter Berg (samen maakten zij al ’Lone survivor’ en ’Deepwater horizon’) reconstrueert producent Wahlberg...