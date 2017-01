Thicker than water, seizoen 2

(Lumière) 10 x 45 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 10-1-2017, 14:00 (Update 10-1-2017, 14:00)

De ingrijpende gebeurtenissen uit het eerste seizoen van ’Thicker than water’ drukken in dit vervolg hun stempel op de Waldemar-erfgenamen. Lasse, Oskar en Jonna proberen hun hotel-restaurant op het besneeuwde Zweedse eiland overeind te houden. Maar de psychologische erfenis van hun tirannieke vader en hun zwijgzame moeder weegt zwaar. De broers en zus glijden af naar moreel verval, stikken langzaam in hun eigen geheimen. Ze kunnen niet zonder elkaar en ook niet met elkaar. Dit is een...