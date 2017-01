’Ik kijk anders naar dingen’

ANDREAS TERLAAK The Kik, met in het midden Dave von Raven.

Met stoïcijns ouderwetse Merseybeats en hoogst originele Nederlandse teksten heeft The Kik de afgelopen vijf jaar haar plek wel veroverd. Van de vijfkoppige band die tot nu toe twee platen maakte plus een album met wijlen Armand, verschijnt eind deze week een derde langspeler.

Door Bart Wijlaars - 10-1-2017, 13:59 (Update 10-1-2017, 13:59)

Druk blijven ze hierop. Maar er is tegenwoordig ook rust, blijkt uit een ontmoeting met zanger Dave von Raven.

Kind van de stad

Von Raven, frontman van The Kik, is in wezen een kind van de stad. Een druktejunk zogezegd,...