Origineel en aanstekelijk

Foto PR ’Poesía sin fin’.

Bizar, grappig, onnavolgbaar; het zijn slechts een paar woorden die de stijl van filmmaker Alejandro Jodorowsky omschrijven.

Door Fabian Melchers - 4-1-2017, 12:41 (Update 4-1-2017, 12:41)

De Chileen die bekend werd door de vervreemdende cultfilms ’El topo’ (1970) en ’The holy mountain’ (1973), zette in 2013 met ’La danza de la realidad’ een autobiografische reeks in gang. In het eerste vervolg ’Poesía sin fin’ toont hij hoe hij als jonge twintiger werd meegesleurd in de Chileense kunstwereld.

Deze cineast doet dat uiteraard op zijn hele eigen manier. Qua verhaal wel makkelijker te...