’Chaplin’ laat vooral mooie plaatjes zien

Foto Steven Hendrix Nordin de Moor als Chaplin, ontdekt zijn typetje, de zwerver. Bekijk Fotoserie

Hoeveel mensen weten nog wie Charles Chaplin was? Het is daarom een goed idee om ’Chaplin, de musical’ te beginnen met een scène waarin de acteur en regisseur wat oude beelden uit zijn films terugziet waarin hij zijn tragikomische zwerverstype Charlie Chaplin speelt. Hij werd er wereldberoemd mee, maar gelukkig? Hij verzucht in die scène: ,,Had ik hem maar nooit verzonnen.’’

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 30-12-2016, 16:48 (Update 30-12-2016, 16:48)

Waarom de verzuchting? De daarop volgende musical met een reeks niet altijd evenwichtig gedoseerde episodes uit zijn leven moet het antwoord...