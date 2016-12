Vriendschap rode draad in ’Cézanne et moi’

Foto PR Guillaume Gallienne als schilder Paul Cézanne en Guillaume Canet als schrijver Emile Zola.

Alles in Aix-en-Provence ademt Paul Cézanne. Tussen de hobbelige straatstenen in ’Ex’, want dat is hoe de bewoners van het Zuid-Franse stadje de naam zelf uitspreken, ligt om de zoveel meter een bronzen tegeltje met de naam van de schilder erop.

Door Tisha Eetgerink - 28-12-2016, 14:05 (Update 28-12-2016, 14:05)

Ze leiden naar het Musée Granet, een klein museum dat tien werken van Cézanne in de collectie heeft waaronder een versie van zijn beroemde ’Les Baigneuses’ (De baadsters).

In Aix zijn ze apetrots op Cézanne. De bruggenbouwer tussen het impressionisme en het...