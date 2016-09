Man met twee gezichten

Foto PR Jeroen van Koningsbrugge in ’Riphagen’

In oorlogsfilms is de scheidslijn tussen helden en schurken meestal heel duidelijk.

Door Marco Weijers - 21-9-2016, 14:26 (Update 21-9-2016, 14:33)

Jeroen van Koningsbrugge weet daar in ’Riphagen’ juist heel lang verwarring over te zaaien. Als Dries Riphagen - Mokumse crimineel én medewerker van de Duitse Sicherheitsdienst – jaagt hij op Joden. Toch zien we ook dat hij onderduikers bescherming aanbiedt. Tegen betaling, dat wel. En dan nog blijft de vraag hoe veilig zijn beschermelingen écht zijn.

Van Koningsbrugge speelt ras-opportunist Riphagen met een bedrieglijke, joviale charme. Acteur Kay Greidanus is een...