Smullen bij oude meester Caesar van Everdingen

Foto Stedelijk Museum Alkmaar ’Meisje met brede hoed’, collectie Rijksmuseum Bekijk Fotoserie

Caesar van Everdingen was een van de schilderende helden van de Gouden Eeuw. Totdat zo’n honderdvijftig jaar geleden Rembrandt populair werd. Hoogste tijd om Van Everdingen te herontdekken. Vanaf 24 september is voor het eerst een solotentoonstelling van zijn werk te zien, uiteraard in het Stedelijk Museum van zijn stad Alkmaar.

Door Hans Visser - 17-9-2016, 1:50 (Update 17-9-2016, 1:50)

Naar wie kijkt ze vanonder haar brede hoed? Wie verdient nog meer aandacht dan de kijker die haar zo lief vindt? De schaduw valt verhullend over haar ogen. Is ze verliefd?...