’The infiltrator’ bij vlagen angstwekkend spannend

Foto PR ’The infiltrator’. Bekijk Fotoserie

In de jaren 80 leek het wel cocaïne te sneeuwen in de Verenigde Staten. Het witte poeder werd voor het overgrote deel aangevoerd door het Medellín-kartel van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. In ’The infiltrator’speelt Bryan Cranston de Amerikaanse undercoveragent Bob Mazur, die op het idee komt niet de drugs te volgen, maar de miljarden die ermee worden verdiend.

Door Marco Weijers - 15-9-2016, 6:40 (Update 15-9-2016, 6:40)

Door zich voor te doen als een zakenman die crimineel geld kan witwassen, hoopt Bob Mazur een grote slag te slaan en een...