Penélope Cruz het enige hoogtepunt in ’Ma ma’

Foto PR Magda (Penelope Cruz als Magda in ’Ma ma’.

Vóór de zomervakantie voelde alleenstaande moeder Magda (Penélope Cruz) al een raar knobbeltje. Ze had het alleen te druk, met iedereen behalve zichzelf. Met haar leerlingen, met haar zoon die profvoetballer wil worden, met haar man die ervandoor is met een blonde studente. In de openingsscène verkennen de handen van arts Julián haar borsten. Foute boel, maar goeie Spaanse term: borstkanker heet ’cáncer de mama’.

Door Tisha Eetgerink - 15-9-2016, 7:15 (Update 15-9-2016, 7:15)

Magda is geen huiltype. Hup, zoon uit logeren en in haar up met de bus naar het...