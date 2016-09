Herzog maakt met ’Lo and behold’ een afgewogen portret

Foto PR ’Lo and behold’.

Van een experiment in de jaren 60 tot een netwerk waar inmiddels bijna de helft van de wereldbevolking op aangesloten is. Het internet is anno 2016 niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoog tijd om de boel eens op een rijtje te zetten.

Door Fabian Melchers - 15-9-2016, 7:31 (Update 15-9-2016, 7:31)

Een uitgelezen taak voor filmveteraan Werner Herzog.

De Duitse regisseur wierp zich de afgelopen jaren op als een moderne ontdekkingsreiziger, met veelgeprezen docu’s in Alaska (’Grizzly man’), Antarctica (’Encounters at the end of the world’) en de...