Zelfs tijd verdwijnt...

AMSTERDAM - In de Uit wekelijks uitgaanstips van mensen uit de wereld van theater, dans, muziek en film. Vandaag: illusionist Hans Klok. Hij kreeg lovende recensies voor de voorstelling ’House of Horror’ waarmee hij tot en met 2 oktober te zien is in theater Carré in Amsterdam. Daarna ook nog te zien in Zaandam, Hoorn, Alkmaar, Den Helder, Alphen a/d Rijn, Bussum en Almere. www.hansklok.nl

Door Jan Vriend - 15-9-2016, 0:00 (Update 15-9-2016, 0:00)

Voorstelling

,,In mijn nieuwe show ’House of Horror’ verander ik Carré in een spookhuis en een circus tegelijk....