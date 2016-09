Eerst de club, dan de film

HILVERSUM - Het liep helemaal uit de hand. Maakte Erik Dijkstra een film over zijn favoriete voetbalclub FC Twente, ging de boel daar bijna failliet. De club kwam in botsing met de KNVB en bleek het toneel van schimmige constructies. ,,Voor de filmmaker in mij waren het cadeautjes, maar als Twentesupporter bloedde mijn hart.’’

Door Jan Vriend - 6-9-2016, 9:08 (Update 6-9-2016, 9:08)

De tv-kijker leerde Erik Dijkstra kennen als Jakhals bij ‘De Wereld Draait Door’. Inmiddels maakt hij samen met collega Frank Evenblij al een paar jaar het satirische programma...