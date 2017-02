Op zoek naar de waarheid

Robert Beatty: ’Serafina en de zwarte mantel’. Vert. Mireille Vroege. Uitg. Lannoo. Vanaf twaalf jaar.

Het is wat vroeg om in februari op een boekomslag al een sticker met ’Het spannendste boek van het jaar’ te zetten, maar goed is het boek zeker. Spannend ook. En bovenal behoorlijk origineel.

Robert Beatty heeft het nog steeds te bezoeken Biltmore Estate uitgekozen als plaats van handeling, het landgoed van de familie Vanderbilt, die ooit fortuin maakte door schepen en spoorlijnen te kopen. Door daar rond...