Thriller

James Patterson & Maxine Paetro: ’De vijftiende affaire’. Vert. Waldemar Noë. Uitg. Cargo. € 19,99.

Door Ineke Berkhout - 6-2-2017, 13:23 (Update 6-2-2017, 13:23)

Rechercheur Lindsay Boxer onderzoekt een viervoudige moord in een hotel en is indirect betrokken bij het onderzoek naar een vliegtuigcrash. Op de bewakingscamera’s van het hotel is een blonde vrouw te zien die daarna spoorloos is. De femme fatale blijkt in contact te staan met de CIA én ze deelt een verleden met Joe, de man van Lindsay. Tot overmaat van ramp lijkt ook Joe van de...