Emotioneel prentenboek met prachtige illustraties

Een kunstenaar die een jongen van de straat plukt en hem opleidt. Dat gegeven is al eerder gebruikt in prentenboeken. Maar Sanne te Loo maakt er wel iets heel moois van.

Door Hanneke van den Berg - 30-1-2017, 13:00 (Update 30-1-2017, 13:00)

Of de kunstenaar in dit boek gebasseerd is op een echte kunstenaar, zoals bijvoorbeeld Giovanni Anselmo, is niet helemaal duidelijk, maar dat maakt ook niet uit. Jonge kinderen, waarvoor dit boek bedoeld is, zegt zo’n naam toch niets.

Dit boek gaat vooral over een kleine jongen, die niets liever doet dan tekenen....